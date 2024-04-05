Altınordu Onur'la kazanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Afyonspor'u 2-0 yenerek son 5 haftaya düşme hattının 8 puan önünde 12'nci sırada giren Altınordu'da sol kanat oyuncusu Onur Ramazan Toprak, attığı gollerle takımını sırtladı.
Kırmızı-lacivertliler, 28 yaşındaki gurbetçi futbolcunun gol attığı 4 müsabakayı da kazanarak 12 puan topladı.
Onur, iç sahada 3-0 kazandıkları Karacabey Belediyespor maçında takımının son golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu İzmir'de 2-0 kazandıkları Bursaspor randevusunda uzatmada rakibin ipini çekti.
Önceki hafta lider Esenler Erokspor karşısında takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan Onur, son olarak Afyon deplasmanında attığı 2 golle toplamda 5 gole ulaştı.
Kırmızı-lacivertliler, 28 yaşındaki gurbetçi futbolcunun gol attığı 4 müsabakayı da kazanarak 12 puan topladı.
Onur, iç sahada 3-0 kazandıkları Karacabey Belediyespor maçında takımının son golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu İzmir'de 2-0 kazandıkları Bursaspor randevusunda uzatmada rakibin ipini çekti.
Önceki hafta lider Esenler Erokspor karşısında takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan Onur, son olarak Afyon deplasmanında attığı 2 golle toplamda 5 gole ulaştı.
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