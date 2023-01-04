Altınordu'nun en hırçını Rıdvan

Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak, en fazla kart gören futbolcu oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun en hırçını Rıdvan
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04 Ocak 2023 14:59
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı 13 puanla düşme hattında tamamlayan Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak, en fazla kart gören futbolcu olarak dikkat çekti.

Tecrübeli savunmacı görev aldığı 14 karşılaşmada 6 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Rıdvan, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 13'üncü haftada oynanan Altay derbisinde forma giyemedi.

Kırmızı-lacivertlilerde Rıdvan'ın ardından 5 sarı kartla Kubilay en çok kart gören ikinci oyuncu olurken, Metehan ise 4 kez sarı kart görerek üçüncü sırayı aldı. İzmir temsilcisinde tek kırmızı kartı ise Kürşad gördü.

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