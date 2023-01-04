Altınordu'nun en hırçını Rıdvan

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı 13 puanla düşme hattında tamamlayan Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak, en fazla kart gören futbolcu olarak dikkat çekti.



Tecrübeli savunmacı görev aldığı 14 karşılaşmada 6 kez sarı kartla cezalandırıldı.



Rıdvan, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 13'üncü haftada oynanan Altay derbisinde forma giyemedi.



Kırmızı-lacivertlilerde Rıdvan'ın ardından 5 sarı kartla Kubilay en çok kart gören ikinci oyuncu olurken, Metehan ise 4 kez sarı kart görerek üçüncü sırayı aldı. İzmir temsilcisinde tek kırmızı kartı ise Kürşad gördü.





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