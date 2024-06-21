Altınordu'da kulüp stratejisi değişti!

Altınordu, yeni sezon öncesi tamamı Almanya'da yetişen Türk asıllı oyunculara yöneldi

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altınordu'da kulüp stratejisi değişti!
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21 Haziran 2024 13:09
İzmir'de Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde 1'inci Lig'de yer aldığı 9 yılda bile kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp sloganını, "Bu toprağın çocukları" olarak belirleyen Altınordu, yeni sezon öncesi tamamı Almanya'da yetişen Türk asıllı oyunculara yöneldi.

Teknik direktörlük görevine bir dönem A Milli Takım'da forma giyip geçen sezon futbolu bırakan eski gurbetçi futbolcu Olcay Şahan'ı getirdikten sonra yine Almanya'dan 5 gurbetçi oyuncu takviyesi yapan kırmızı-lacivertli ekip, bu ülkede yetişen isimleri seçti.

Almanya'da alt liglerden Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel, Ali Çırak ve Yusuf Örnek'i alan, kadrosunda İlkan Sever ve Keni Uzun Var dahil toplam 7 gurbetçi futbolcu bulunan İzmir ekibi, yine Almanya'dan 3 oyuncu daha alacak. Altyapıdaki yetiştirici kimliğiyle bilinen, daha önce takımın tamamını altyapısından çıkardığı gençlerden oluşturmayı hedefleyen Altınordu'da yeni sezonda kadronun büyük kısmını gurbetçiler oluşturacak.

Altınordu, altyapısından yetiştirdiği isimler dahil 12 futbolcuyla geçen sezon sonunda yollarını ayırmıştı.

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