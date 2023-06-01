Altınordu'da 12 genç geri dönecek

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da geride bıraktığımız sezon başında ve devre arasında tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki farklı kulüplere kiralık gönderilen 12 genç futbolcu yeni sezon öncesi yuvaya dönecek.



Kiralık giden isimlerden Enes Yetim (Darıca Gençlerbirliği) ve Tuncay Turgay Çağman (Nazilli Bld) kırmızı-lacivertli kulüple olan sözleşmelerini feshetti. 1.5 sezondur Karşıyaka'da kiralık oynayan Aykut Çolakoğlu'nun ise Altınordu ile sözleşme süresi sona erdi.

Bonservisleri Altınordu'da olan Abdullah Soğucak (Bergama Belediyespor), Altar Han Hidayetoğlu (Düzcespor), Anıl Arıcıoğlu (Nazilli Belediyespor), Atalay Gürel (Menemen FK), Berkcan Cengiz (Gümüşhane-Efeler SFK), Emirhan Emir (Efeler SFK), Emre Oymak (Vanspor FK), Gökber Efe (1922 Konyaspor), Kenan Fakılı (Somaspor), Mertcan Dağlı (Karaman FK), Polat Abay (Karşıyaka-Nazilli Bld) ve Tayfun Tatlı (Gümüşhane) kiralık oynadıkları kulüplerden eve dönecek.