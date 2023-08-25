Altaylı Eren Erdoğan'a sürpriz talip

Altay forması giyen Eren Erdoğan'a Iğdır FK talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altaylı Eren Erdoğan'a sürpriz talip
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25 Ağustos 2023 16:47
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 16:48
1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a 2'inci Lig temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi.

Iğdır temsilcisinin siyah-beyazlılara sunduğu teklifin düşük kalması üzerine transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Altay'ın değerini bulmaması halinde Eren'i satmayı düşünmediği, ancak oyuncunun affedilmesinin de gündemde olmadığı ifade edildi.

 
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