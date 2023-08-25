Altaylı Eren Erdoğan'a sürpriz talip

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a 2'inci Lig temsilcisi Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi.
Iğdır temsilcisinin siyah-beyazlılara sunduğu teklifin düşük kalması üzerine transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Altay'ın değerini bulmaması halinde Eren'i satmayı düşünmediği, ancak oyuncunun affedilmesinin de gündemde olmadığı ifade edildi.
Iğdır temsilcisinin siyah-beyazlılara sunduğu teklifin düşük kalması üzerine transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Altay'ın değerini bulmaması halinde Eren'i satmayı düşünmediği, ancak oyuncunun affedilmesinin de gündemde olmadığı ifade edildi.