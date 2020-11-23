Altay, İzmir derbisini ikinci yarıda kazandı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Menemenspor ile Altay, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Altay oldu.



Karşılaşmada Menemenspor'un golü 12. dakikada Akanbi'den geldi. Altay'ın golleri ise 71. dakikada Özgur Özkaya ve 81. dakikada Yılmaz Özeren'den geldi.



Altay'da Erhan Çelenk, 90. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Menemenspor'da ise Sikiru Olatunbosun, 90+10. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Menemenspor, 6 puanla 16. sırada kaldı. Altay ise puanını 13'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı.



Menemenspor TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Altay ise aynı haftada Bursaspor ile sahasında karşılaşacak.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Bozbey, Hasan Hüseyin Tetik



Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Murat Elkatmış), Olatunbosun, Adamu (Dk. 46 Murat Erdemir), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 70 Kamara), Tayfun Aydoğan, Akanbi (Dk. 90+5 Kubilay Türk Yılmaz)



Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Berkay Sülüngöz), Scuk (Dk. 46 Ziya Alkurt), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 71 Erhan Çelenk), Harun Alpsoy (Dk. 62 Yekta Kurtuluş), Paixao (Dk. 62 Gnanduillet)



Goller: Dk. 12 Akanbi (Menemenspor), Dk. 71 Özgür Özkaya, Dk. 81 Yılmaz Özeren (Altay)



Kırmızı kartlar: Dk. 89 Erhan Çelenk (Altay), Dk. 90+9 Olatunbosun (Menemenspor)



Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 56 Rıdvan Koçak, Dk. 90+5 Akanbi (Menemenspor), Dk. 66 Özgür Özkaya, Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Altay)



