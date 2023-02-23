Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın geçen ay alacakları için FIFA'ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu Galatasaray'dan gelen ikinci transfer taksidiyle kadrosunda tuttuğu öğrenildi.



Sezon başında İzmir ekibinden sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun bonservis bedeli için siyah-beyazlı kulübe ilk olarak 10 milyon TL yatırmıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci taksit olarak 10 milyon TL daha göndermesiyle Altay yönetimi, takımdan ayrılma tehlikesi olan Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander'in alacaklarını kapattı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altay, kadrosunu koruyarak derin bir nefes aldı.







