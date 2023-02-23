Altay'ın imdadına Galatasaray yetişti

Altay'ın geçen ay alacakları için FIFA'ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu Galatasaray'dan gelen ikinci transfer taksidiyle kadrosunda tuttuğu ortaya çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay'ın imdadına Galatasaray yetişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2023 15:15
Kazimcan Karatas
Kazimcan Karatas
Galatasaray
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın geçen ay alacakları için FIFA'ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu Galatasaray'dan gelen ikinci transfer taksidiyle kadrosunda tuttuğu öğrenildi.

Sezon başında İzmir ekibinden sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun bonservis bedeli için siyah-beyazlı kulübe ilk olarak 10 milyon TL yatırmıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci taksit olarak 10 milyon TL daha göndermesiyle Altay yönetimi, takımdan ayrılma tehlikesi olan Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander'in alacaklarını kapattı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Altay, kadrosunu koruyarak derin bir nefes aldı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ