Altay'da transfer yasağı devam ediyor

2021-2022 sezonunda başlayan transfer yasağının bu sezonda devam edeceğini açıklayan Altay ekibi bu sezonda takviye yapmadan yoluna devam edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'da transfer yasağı devam ediyor
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27 Mayıs 2023 16:14
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 1.5 sezondur devam eden transfer yasağının 2023-24 sezonun ilk yarısında da süreceği açıklandı. Eski yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 2021-22 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılan siyah-beyazlılar, bu sezon kadrosuna takviye yapamadan mücadele etti.

İzmir temsilcisinde mevcut kadrodan sadece 42 yaşına basacak kaptan İbrahim Öztürk'ün sözleşmesi sona erecek. Altay, kontratları süren oyuncularına gerekli ödemeleri yapıp kadrosunu koruyarak yeni sezona başlamayı hedefliyor.

"EN ERKEN OCAK AYINDA KALKACAK"

Transfer yasağının bu yaz döneminde kalkmayacağını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Yasak en erken ocak ayında kalkar. Diğer dosyaların davaları da her an gelebilir. Transferle ilgili olumlu bir gelişme yaşanacağını düşünmüyorum.

Mümkün değil. Ara transfer döneminde tahtayı açmak için tamamı olmasa da çok ciddi ödemelerin yapılması, dava açan eski yabancı oyunculardan muvafakatname alınması gerekiyor. FIFA'da 20'ye yakın dosyamız var. Ödeme yapmazsak kulübümüze cezalar gelebilir" diye konuştu.

Altay'ın transfer yasağı borcunun yaklaşık 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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