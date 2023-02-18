Altay'da kaptan İbrahim yuvada kalacak

Spor Toto 1'inci Lig'de 41 yaşında olup 42 yaşına merdiven dayamasına rağmen istikrarlı bir şekilde forma giyerek alkış toplayan Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, jübile yapmadan siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden biri oldu.



Altay'ın transfer yasağı nedeniyle bu sezon başında antrenörlükten 3 yıl sonra futbola geri dönen takım arkadaşı Murat Uluç'la birlikte Türkiye'de profesyonel liglerinin en yaşlı oyuncusu olan İbrahim, önümüzdeki sezon futbolu bıraksa bile kulüpte antrenör olarak görev yapmaya devam edecek.



İbrahim Öztürk'ün vereceği karara göre hareket edecek Altay, futbol kariyerini sonlandırması durumunda usta savunmacıyı antrenör lisansı alması için kursa gönderecek.



Altay'da üst üste 6'ncı, toplamda ise 8'inci sezonunu geçiren emektar futbolcu, siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kaldırıp, geçen sezon Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Liglerin gol atan en yaşlı ismi olan İbrahim Öztürk, daha önce Bursaspor'la 2010 yılında Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamıştı.





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