Altay'da gençler alkış topladı

1'inci Lig'de ilk 2 mücadelesi veren Kocaelispor'a evinde 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Altay'da genç futbolcular alınan yenilgiye rağmen verdikleri mücadele ile alkış topladı.



Geçen hafta tecrübeli oyuncuların kulüpten ayrılması ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla sarsılan siyah-beyazlılarda altyapı patentli kaleci Mustafa, Mehmet, Eren, Onur Efe ve Murat Berkan'ın yanı sıra Kuban olmak üzere 6 genç oyuncu ilk 11'de görev yaptı. Oyuna sonradan giren Yusuf, Enes Yetkin, Arda, Nurettin ve Ali ile birlikte toplam 12 genç krampon ter döktü.



Süper Lig'e çıkma yarışı veren Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 0-0 bitiren Altay, 78'inci dakikada talihsiz bir golle geriye düştü. İzmir temsilcisi uzatmada gol ararken, kontratak sonucu kalesinde ikinci golü gördü.



Savunmada geçer not alan Altay, hücumda ise etkisiz kaldı. Siyah-beyazlıların 90 dakika boyunca rakip kaleyi bulan şutu olmadı. Kadrosunda yaşadığı ciddi kan kaybı sonrası kümede kalma umutları iyice azalan Altay'da taraftarlar maç sonunda genç oyuncuları alkışlayıp, Göztepe derbisi öncesi siyah-beyazlı takıma moral verdi.



