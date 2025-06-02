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Altay'da 5 futbolcudan ihtar

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da 5 oyuncu alacaklarını tahsil etmek için ihtarname yolladı.

calendar 02 Haziran 2025 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da 5 futbolcudan ihtar
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3. Lig'e düşen Altay'da 5 oyuncunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Yusuf Tekin'in yanı sıra kontratları devam eden Arda Gezer, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak ve İsa Toygar Ekinci'nin ödeme yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte geçen hafta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yeni yönetimin bu isimleri kadroda tutmak adına temasları sürdürdüğü kaydedildi. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde takımın dağılma tehlikesini ortadan kaldırmak isteyen yönetim, 5 oyuncuya ödeme yaparak Yusuf'la yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

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