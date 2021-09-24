Süper Lig'de Altay ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada atılan bir gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Miralem Pjanic'in kullandığı korner sonrasında Kenan Karaman topu ağlara gönderdi. Ancak Altay bu gole itiraz etti.



VAR incelemesinin ardından maçın orta hakemi Fırat Aydınus, Kenan Karaman'ın topa elle dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



