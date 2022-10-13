Fenerbahçe'nin, AEK Larnaca ile deplasmanda oynadığı maçta Altay Bayındır, penaltıya neden oldu.



Karşılaşmanın 48. dakikasında gelişen AEK Larnaca atağında Altay Bayındır, Omri Altman'ı ceza sahası içinde düşürdü. AEK Larnacalı futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu sürdürdü.



Ardından karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski'ye pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Raczkowski, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Ivan Trickovski Altay'ı mağlup etti.



Altay Bayındır, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynanan maçta da benzer bir penaltıya neden olmuştu.





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