Altay'a transfer yasağı kapıda

Spor Toto Süper Lig'e evindeki Kasımpaşa maçıyla veda ederek sezonu tamamlayan Altay, resmen korku tüneline girdi.



Kasımpaşa maçı öncesi genel kurulda kulübün sahipsiz kalmaması için aday olarak başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve kurmaylarını zorlu bir hafta bekliyor. Pinares, Lis, Bamba, Paixao ve Aka'nın sezon içinde veda ettiği Altay'da yönetim, mevcut futbolcuların alacaklarını ödeyerek takımda tutmak için bir hafta içinde acilen en az 50 milyon liralık bir kaynak yaratmak zorunda...



Henüz finansal bir desteği olmayan Dündar ve ekibinin mevcut futbolcu alacaklarını ödememesi halinde kulübü yaptırımlar bekliyor.



TÜM TAKIM DAĞILABİLİR



Yeni sezonda da takviye yapamayacak olan kulübe iki dönem daha transfer yasağı gelmesi öngörülürken, Büyük Altay puan silme gibi cezalarla da karşılaşabilir. Ayrıca ödemelerin yapılmaması halinde futbolcuların vedasına engel olamayacak olan İzmir ekibi, Birinci Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak için sadece altyapıdan destek alabilecek.



KALECİ LİS KAÇTI BONSERVİSTEN OLDU



Altay, sezon başında transfer ettiği ve performansıyla transferin gözdesi olan kaleci Mateusz Lis'in alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle bonservis gelirinden oldu.





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