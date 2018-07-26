Alphonso Davies'ten Bayern Münih itirafı

"Bizim için çok özel"

Takıma 14 yaşında katıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'e transfer olan 17 yaşındaki Alphonso Davies, hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından transferini değerlendiren Gana asıllı Kanadalı oyuncu, rüyalarını gerçekleştirdiğini vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Eski kulübü Amerikan Birinci Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e teşekkür eden Davies,değerlendirmesinde bulundu.Kanada ekibi Vancouver Whitecaps'ın başkanı Bob Lenarduzzi,şeklinde görüş belirtti.Vancouver Whitecaps'ın teknik direktörü Carl Robinson ise takımın büyük bir kayıp yaşadığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Davies'in bonservisi, sözleşmedeki ek koşulların gerçekleşmesi halinde 22 milyon dolara kadar çıkacak. 17 yaşındaki Davies, MLS tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.Davies, henüz reşit olmaması nedeniyle 1 Ocak 2019'dan itibaren Bayern Münih'in kadrosuna dahil olacak ve sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar devam edecek. Kanada Milli Takımı'nda 6 maça çıkan ve 3 kez ağları sarsan Davies, ocak ayına kadar Vancouver Whitecaps forması giymeye devam edecek.Futbola küçük yaşta Alberta eyaletinin Edmonton kentindeki St. Nicholas Soccer Akademisinde başlayan Davies, Free Footie, Edmonton Internationals ve Edmonton Strikers takımlarında kariyerini sürdürdü. 15 Ağustos 2015 tarihinde 14 yaşındayken Vancouver Whitecaps'e geçen Alphonso Davies, Kanada'da devam eden sezonda 20 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2017 Altın Kupası'nda 3 gol atan Davies, turnuvanın "Altın Ayakkabı" ödülüne layık görülmüştü.