Alphonso Davies, Türkiye'ye geldi!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, özel işleri nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alphonso Davies, Türkiye'ye geldi!
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23 Şubat 2022 01:27
Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Türkiye'ye geldi.

Alman ekibinin Kanadalı futbolcusu, özel işleri nedeniye geldiği Türkiye'de milli takımdan arkadaşı Cyle Larin ve Atiba Hutchinson ile bir araya geldi.

Türkiye gezisini Instagram'daki hikayelerinde de paylaşan Davies, ocak ayından bu yana rahatsızlığı nedeniyle forma giyemiyor.

21 yaşındaki futbolcu, geçirdiği koronavirüs rahatsızlığı sonrasında bir kalp kası enfeksiyonu yaşadı ve formasından uzak kaldı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, oyuncunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Neyse ki iyileşiyor. Bir süre daha takımdan uzak kalacak ama kalbindeki tehlikelerin hepsine neredeyse elveda dedi. Hala biraz daha zamana ihtiyacı var. İki hafta sonra bir konrolü olacak. İyileşme sürecini en iyi şekilde geçirdi." ifadelerini kullandı.

Alphonso Davies'in paylaşımları;




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