Alperi Onar: 'Bence turnuvaya çok iyi başladık'

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çıktıkları iki maçta da iyi bir oyun ortaya koyarak turnuvaya güzel başlangıç yaptıklarını söyledi.Barış ve Dostluk Salonu'nda İsviçre'yi 91-67 yendikleri A Grubu ikinci maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Alperi Onar,ifadelerini kullandı.Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasının önemine değinen milli basketbolcu,diye konuştu.İsviçre'ye karşı 17 sayı, 8 asist, 4 ribaunt üreterek maçın oyuncusu seçilen Alperi, performansına ilişkin iseyorumunu yaptı.