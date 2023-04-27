Alper Potuk: 'En büyük hedefim Süper Lig'

Spor Toto 1. Lig'de, 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Alper Potuk, en büyük hedefinin Çaykur Rizespor'u hak ettiği Süper Lig'e yeniden çıkarmak olduğunu belirterek, "İnşallah iki maç sonra taraftarımız ile tur atarız." dedi.



Alper Potuk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig yarışında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını söyledi.



Süper Lig'e yükselme yarışında her şeyin kendi ellerinde olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Süper Lig yarışındaki en büyük ve direkt rakibimiz olan Pendikspor ile oynuyoruz. İnşallah kazanabilirsek yüzde 99 Süper Lig'e yükselmiş oluruz. İç sahada taraftarımız ile de tur atarız. Alınacak bir puan da yüzde 80 hedefimize ulaştırır bizi. Son haftalarda takım olarak yükselen performansa sahibiz. Önemli olan Çaykur Rizespor'un başarısı. Geçen yıl düşerken ben de bu takımın bir parçasıydım. Bu yüzden benim de kişisel olarak en büyük hedefim Rizespor'u hak ettiği Süper Lig'e tekrardan çıkarmak. İnşallah iki maç sonra taraftarımız ile tur atarız."



Potuk, takımda aile ortamı oluşturmak için çok yoğun çalışıldığının altını çizerek, "Bunu başardık ve son haftalarda daha net gösteriyoruz. Antrenmanda, antrenmandan sonra, evde, her ortamda çok iyi bir ilişki oluştu. Herkes birbiri ile çok iyi anlaşıyor. Başarının önemli sırlarından biri de bu." diye konuştu.



Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın rakip analizinde, bireysel konuşmalarda çok katkı sağladığına işaret eden Potuk, "Geçen kendisi anlattı, hocalık kariyerinde kupa olmadığını. İnşallah bu sene hocamıza da bir ilki yaşatırız." ifadelerini kullandı.





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