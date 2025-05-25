Adana Demirspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti.



Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu.



"GALİBİYET BİZİM İÇİN GEÇ GELEN BİR ÖDÜL"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Güzel galibiyetti bizim için ve hak ettiğimiz galibiyetti. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. 10 kişi Başakşehir'e karşı galip gelmek kolay değil. Oyunumuzu takip eden kişilerin söylediği gibi Hatay maçı hariç gelişim gösteren bir takımız. Oyunu hak eden, pozitif oyun oynayan, ligin üst taraflarında olan takımımız vardı. Bu galibiyet bizim için geç gelen bir ödül oldu. Saha dışını konuşmak istemiyorum. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Birçok oyuncumunuz ne yaşadığını bilen biriyim. Hepsi iyi yere gelecek sadece bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM"



Gelecek sezon Adana Demirspor'da olmayacağını belirten Avcı; "Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana büyük bir camia. Önümüzdeki sene Süper Lig'e çıkmak için elinden geleni yapacaklardır. Bir aile bu ve hak ettiği yerlere umarım gelir. Futbol küçük dünya umarım yine yollarımız kesişir. Başakşehir'e Avrupa'da başarı diliyorum" dedi.



