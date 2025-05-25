25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
0-272'
25 Mayıs
Atalanta-Parma
2-281'
25 Mayıs
Empoli-Verona
1-281'
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-181'
25 Mayıs
Torino-Roma
0-281'
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
2-281'
25 Mayıs
Venezia-Juventus
2-381'
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-1
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-2
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
0-071'
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
0-070'
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
1-170'
26 Mayıs
Vitoria-Santos FC
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26 Mayıs
Fortaleza-Cruzeiro
02:30
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IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
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Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Alper Avcı: "Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım"

Süper Lig'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'i mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 23:04
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Alper Avcı: 'Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım'
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYET BİZİM İÇİN GEÇ GELEN BİR ÖDÜL"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Güzel galibiyetti bizim için ve hak ettiğimiz galibiyetti. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. 10 kişi Başakşehir'e karşı galip gelmek kolay değil. Oyunumuzu takip eden kişilerin söylediği gibi Hatay maçı hariç gelişim gösteren bir takımız. Oyunu hak eden, pozitif oyun oynayan, ligin üst taraflarında olan takımımız vardı. Bu galibiyet bizim için geç gelen bir ödül oldu. Saha dışını konuşmak istemiyorum. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Birçok oyuncumunuz ne yaşadığını bilen biriyim. Hepsi iyi yere gelecek sadece bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Gelecek sezon Adana Demirspor'da olmayacağını belirten Avcı; "Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana büyük bir camia. Önümüzdeki sene Süper Lig'e çıkmak için elinden geleni yapacaklardır. Bir aile bu ve hak ettiği yerlere umarım gelir. Futbol küçük dünya umarım yine yollarımız kesişir. Başakşehir'e Avrupa'da başarı diliyorum" dedi.


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