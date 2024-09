Alp Aksoy, İngiltere'de piste çıkacak

Dünyanın en eski karting yarışlarından olan Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda Champions of the Future Serisi ile beraber FIA Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor. Genç pilot, FIA Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışına İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde çıkacak. Aksoy, Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.



ALP'İN GENÇ YAŞTA BAŞARILI YARIŞ KARİYERİ



Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series ve FIA Karting Avrupa Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.



FIA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞ İNGİLTERE'DE



FIA Dünya Şampiyonası, genç pilotları üst serilere hazır olmalarını amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanından yarışa katılan genç yetenekler, podyum mücadelesi veriyor. FIA Avrupa Şampiyonası'nın ardından düzenlenen yeni seri için Alp, 12-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde yarışacak.



İKİNCİ YARIŞ 25 EYLÜL'DE İTALYA'DA



2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan WSK Euro Series'in ikinci yarışı, 25 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrindeki International Circuit Napoli Sarno'da düzenlenecek. WSK Euro Series'te daha önce, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris ve Álex Palou gibi başarılı pilotlar şampiyon olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU