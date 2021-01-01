Allen: "Tarihin en iyi şutörü Curry değil, Reggie Miller!"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, gelmiş geçmiş en iyi şutörün Golden State Warriors süperstarı Steph Curry değil, bir başka NBA efsanesi Reggie Miller olduğunu söyledi.



Kariyerinde 2.000'den fazla üçlük isabeti, iki MVP ödülü ve üç NBA şampiyonluğu bulunan Curry, oyunun oynanış biçimini değiştiren isim olarak biliniyor.



Allen, geçmişte izlediği en iyi şutörün Curry olduğunu söylemiş olsa da, CBS Sports'tan Macklin Stern ile yaptığı bir sohbette, bu unvanı neden Miller'ın elinde tuttuğunu şu şekilde açıkladı:



"Steph daha çok topla oynayan, bir point guard şutörü. Yani oyuna yaklaşımı daha farklı. Top hakimiyeti inanılmaz bir seviyede. Topsuz alanda perdelerden boşa kaçan bir oyuncu olmadığı için, haliyle mentalitesi de daha farklı.



Ama Reggie Miller'ın topsuz alanda, oyunun akışı içinde hep perdelerden boşa kaçtığını gördüğümde, her zaman hayran kaldığım ve görevini yerine getirme konusunda harika olduğunu düşündüğüm biri olmuştu.



Evet, Reggie pozisyonu kurma ve oynama şekliyle, bu alanda G.O.A.T.'tu. Açıkçası, ben oyunuma ondan çok şey katmıştım. Standardı belirleyen kendisiydi. O olmadan, bunu ileriye taşıyamazdık. Yapabildiğim şeyleri yapmamı sağladığı için, görüşüm bu şekilde."



