Alioski'ye transfer için izin çıktı!

Trabzonspor'un sol bek adaylarından biri olarak gösterilen Ezgjan Alioski için önemli bir gelişme yaşandı.



Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Al Ahli'nin Makedonyalı futbolcuya transfer için izin verdiği aktarıldı.



Kulübün alt lige düşmesine rağmen Alioski'yi satmayı düşünmediği ancak bir yıl kiralık olarak transferine onay verdiği ifade edildi.



Daha önce de bordo-mavililerin transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Alioski, geçen sezon çıktığı 30 maçta 6 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.





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