Alioski'den Fenerbahçe'ye veda!

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'ye veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alioski'den Fenerbahçe'ye veda!
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02 Temmuz 2023 00:12
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'den ayrıldı.

Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe'ye veda etti.

İşte Alioski'nin veda yazısı; "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler.'' 

ALIOSKI'NİN FENERBAHÇE KARNESİ 

Fenerbahçe formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Alioski, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

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