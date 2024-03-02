Aliağa Petkimspor ve Merkezefendi Belediyesi karşı karşıya

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ve Merkezefendi Belediyesi pazar günü karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor ve Merkezefendi Belediyesi karşı karşıya
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02 Mart 2024 17:13
Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefleri olan Aliağa Petkimspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket sezona verilen 2 haftalık aradından sonra pazar günü Ege derbisinde rakip olacak.

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.

İzmir temsilcisi Petkimspor ligde bu sezon 20 haftada 10 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Denizli ekibi Merkezefendi ise 7 galibiyetle düşme hattından kurtulmaya çalışıyor.

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