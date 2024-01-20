Aliağa Petkimspor evinde kazanmayı bildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor evinde kazanmayı bildi
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20 Ocak 2024 17:48
Son güncelleme 20 Ocak 2024 18:38
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 yendi.

Son 2 dakikasına 15-15 eşitlikle girilen ilk periyotta 3 sayılık basketlerle etkili olan Aliağa Petkimspor periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (27-19) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Bahçeşehir Koleji devrenin bitimine 4 dakika kala 34-34 eşitliği sağladı. Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında rakibine sayı şansı vermeyen ve aradaki farkı 11 sayıya (48-37) yükselten Aliağa Petkimspor, periyodu 57-50 üstün bitirdi.

Son periyotta etkili oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 76-61 galip ayrıldı.

 
 
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