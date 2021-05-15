Ali Tandoğan: 'Dik durmak ruhumuzda var'

Süper Lig'in 42. ve son haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 5-1 yenilerek sezonu mağlubiyetle kapatan Yukatel Denizlispor'da direktör Ali Tandoğan, maçın ardından konuştu.



Zorluklar karşısında dik durduklarını aktaran Tandoğan, "Ligin son maçıydı. Geldiğimiz süreç itibarıyla çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşmeyi kabullenmişti. Dik durmak ruhumuzda var. Çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 tane altyapı oyuncusu getirdik. Öne de geçtik. Tecrübesizlik ve bir kırmızı kart, sonucu ilan etti. Bundan sonraki süreçte sözleşmemiz bitiyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.







