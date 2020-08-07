Ali Koç'tan Fatih Terim'in maaşına gönderme

"BU İŞ ARTIK BAŞKA YERE GİDER!

TERİM'İN MAAŞINA GÖNDERME!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin açıkladığı harcama limitleriyle ilgili konuşurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma yeniden geldiği dönemde 1905 TL maaş almasına gönderme yaptı.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Fenerbahçe olarak 64 milyon euro bütçeden 18 milyon euroya inemeyiz! Orta yol bulunmak zorunda. Modelde sıkıntı olduğunu herkes kabul ediyor. Diğer kulüpler, iki sene sonra daha büyük yaygara kopartacak. Bu şey gibi, bir şirket vergisini ödemiyor ama 2-3 sene sonra vergi affı çıkarılıyor. Medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnız bırakmaya çalışarak bu işi sürdüremezler. Devre arasındaki tutumumuz olmaz! Biz bir yere kadar geldik, artık desteğe ihtiyacımız var. 'Yakaladık bunları, sıkıştıralım' olacaksa, iş başka yere gider!" şeklinde konuştu.Fatih Terim'in maaşına gönderme yapan Ali Koç "Bu sistem işi hileye götürür. Bu sistem işi 1900 bilmem kaç para maaşlara götürür. Gerekirse biz de yaparız. Bu iş insanları bu noktaya itiyor." ifadelerini kullandı.