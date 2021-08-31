Ali Koç: "Kolasinac bize teklif edildi ama istemedik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kolasinac'ın transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Kolasinac bize teklif edildi ama istemedik'
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31 Ağustos 2021 23:57
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Sead Kolasinac'ın hiçbir zaman sarı-lacivertli kulübün transfer gündeminde olmadığını ifade etti.

Sead Kolasinac'ın Fenerbahçe'ye teklif edildiğini ancak ilgilenilmediğini belirten Ali Koç, "Sead Kolasinac, transfer listemizde yok. Bizle temasa geçtiler. Taleplerini söylediler. Yanılmıyorsam 3 milyon imza parası, 3x3 kontrat. İlgilenmedik. Hocamız daha gelmeden getirildi bu konu. Hocamız da ilgilenmedi. Görürsünüz, yakın zamanda 1-1.5 milyona bir yerde oynar Kolasinac." dedi.


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