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Ali Koç, Edin Terzic ile el sıkıştı

Mourinho Fenerbahçe'den ayrılmak için tazminat almayı beklerken, Başkan Ali Koç, Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic ile anlaştı bile... Hırvat teknik adam, takımla ilgili bilgi toplamaya başladı

calendar 24 Mayıs 2025 09:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ali Koç, Edin Terzic ile el sıkıştı
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Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştü. Tecrübeli teknik adam transfer raporunu sunsa da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşmelerde bulunan Mourinho, gitmek için yardımcılarıyla birlikte kalan yıllık ücretini istiyor.

MOURINHO YERİNE TERZIC

Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'i takımın başına getirecek.

İSTANBUL'A GELDİ

Başkan Ali Koç, İstanbul'da bulunun Hırvat teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan Terzic, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladı. 

 

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