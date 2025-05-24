Ali Koç, Edin Terzic ile el sıkıştı

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştü. Tecrübeli teknik adam transfer raporunu sunsa da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşmelerde bulunan Mourinho, gitmek için yardımcılarıyla birlikte kalan yıllık ücretini istiyor.
MOURINHO YERİNE TERZIC
Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'i takımın başına getirecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Başkan Ali Koç, İstanbul'da bulunun Hırvat teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan Terzic, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladı.
Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştü. Tecrübeli teknik adam transfer raporunu sunsa da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşmelerde bulunan Mourinho, gitmek için yardımcılarıyla birlikte kalan yıllık ücretini istiyor.
MOURINHO YERİNE TERZIC
Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'i takımın başına getirecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Başkan Ali Koç, İstanbul'da bulunun Hırvat teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan Terzic, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladı.
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