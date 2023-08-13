Ali Çamlı: 'Kaçan galibiyete üzülüyorum'

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta kaçan galibiyete üzüldüklerini söyledi.



Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile güzel bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.



Kendileri için Galatasaray ile İstanbulspor'un hiçbir farkının olmadığını ifade eden Çamlı, şunları kaydetti:



"Süper Lig'de artık hiçbir takımın birbirinden farkının olmaması gerekiyor zaten. Kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Takım son derece iyi hazırlandı. Çağdaş hoca ve ekibini ben burada hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen sergiledikleri futbol ile herkesin alkışlayacağı bir takım olduklarını gösterdiler. Lütfen onları alkışlayın. Zaman zaman hatalar da olacaktır ama o kadar özverili ve yürekli çocuklar ki sahada hepsi bunu ayrı ayrı ispat etti."



Maçta oyuncuları Ali Karimi'nin küçük bir sakatlık yaşadığını ancak korkulacak bir durumun bulunmadığını belirten Çamlı, futbolcuyu riske atmamak adına son dakikayı 10 kişi tamamladıklarını anlattı.



Transfer tahtalarının kapalı olduğunu anımsatan Çamlı, şu anda yürüttükleri süreci Allah'ın izniyle alınlarının akıyla tamamlayacaklarından ve Kayseri kamuoyuna bunu ilan edeceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.



Başkan Çamlı, ligin ilk maçına hiçbir futbolcu, kulüp çalışanı ve teknik kadroya bir lira borçları olmadan çıktıklarını sözlerine ekledi.



