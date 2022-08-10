Alexis Sanchez, imzayı attı

Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra boşa çıkan Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oldu.



Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Şilili futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.



33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.



Alexis Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde ter döktü.





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