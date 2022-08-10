Alexis Sanchez, imzayı attı

Inter ile sözleşmesini fesheden Alexis Sanchez, Marsilya'ya 2 yıllık imza attı.

Haber; Sporx.com
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Alexis Sanchez, imzayı attı
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10 Ağustos 2022 15:54
Inter ile sözleşmesini feshettikten sonra boşa çıkan Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oldu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Şilili futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

Alexis Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde ter döktü.

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