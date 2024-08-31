Alexis Saelemaekers, Roma'ya kiralandı

Milan, Alexis Saelemaekers'ı Roma'ya kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Alexis Saelemaekers, Roma'ya kiralandı
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31 Ağustos 2024 01:35
Milan'ın kadroda düşünmediği Alexis Saelemaekers, kiralık olarak Roma'nın yolunu tuttu.

Milan'ın Anderlecht'den 7.6 milyon euro bedelle transfer ettiği Saelemaekers, daha önce Bologna'ya da kiralanmıştı.

Milan kariyerinde toplam 141 maça çıkan Alexis Saelemaekers, 10 gol 14 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bologna'da 32 maça çıkan oyuncu, 4 gol 2 asistle oynadı.

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