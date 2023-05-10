Alexandru Maxim, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim, beklentileri karşılayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alexandru Maxim, Beşiktaş'tan ayrılıyor
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10 Mayıs 2023 09:41
Beşiktaş'ta deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim, kendisine verilen şansları iyi kullanamadı.

32 yaşındaki Rumen futbolcu, ikinci kez ilk 11'de sahaya çıktığı Antalyaspor maçında 2. yarıyı göremedi. Daha önce Gaziantep'e bonservisi sorulan ve "2.5 milyon euro" yanıtı alınan oyuncuya gelecek sezonun kadrosunda yer verilmesi düşünülmüyor.

Oynanacak 3 maçın ardından tecrübeli ismin Beşiktaş kariyeri sona erecek.

 
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