Alexandre Lacazette İspanya'nın yolunu tutuyor

Arsenal'de transfer gündemi hızlı geçiyor. Topçular, Fransız forvet Lacazette'yi İspanya'ya göndermeye hazırlanırken, Gabonlu forvet Aubameyang'ı ise kadroda tutmak istiyor.Arsenal'in Aubameyang'la sözleşme görüşmeleri ise sürüyor.Gabonlu forvet, Arsenal'le sözleşme uzatılması konusunda anlaşılırsa Lacazette İspanya'ya transfer olacak. Atletico Madrid, Fransız forveti 33 milyon avro civarı bir bedelle kadrosuna katacak.Arsenal'de Gabriel Martinelli'nin de yıldızının parlaması sonrası Lacazette'nin alacağı sürenin azalması bekleniyor. Lacazette, 2017 yılında Atletico Madrid'e transfer olmak üzereyken, İspanyol kulübünün transfer cezası alması sonrası transfer gerçekleşmemişti.