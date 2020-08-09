Alexandre Lacazette İspanya'nın yolunu tutuyor

Arsenal'de forvet oyuncusu Alexandre Lacazette, Atletico Madrid'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Alexandre Lacazette İspanya'nın yolunu tutuyor
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09 Ağustos 2020 19:14
Arsenal'de transfer gündemi hızlı geçiyor. Topçular, Fransız forvet Lacazette'yi İspanya'ya göndermeye hazırlanırken, Gabonlu forvet Aubameyang'ı ise kadroda tutmak istiyor.

Arsenal'in Aubameyang'la sözleşme görüşmeleri ise sürüyor.

AUBA İMZALAYINCA GİDECEK

Gabonlu forvet, Arsenal'le sözleşme uzatılması konusunda anlaşılırsa Lacazette İspanya'ya transfer olacak. Atletico Madrid, Fransız forveti 33 milyon avro civarı bir bedelle kadrosuna katacak.

Arsenal'de Gabriel Martinelli'nin de yıldızının parlaması sonrası Lacazette'nin alacağı sürenin azalması bekleniyor. Lacazette, 2017 yılında Atletico Madrid'e transfer olmak üzereyken, İspanyol kulübünün transfer cezası alması sonrası transfer gerçekleşmemişti.




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