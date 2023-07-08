Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'den talepleri!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Alexander Djiku'nun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. Tecrübeli stoperin talepleri belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku'nun Fenerbahçe'den talepleri!
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08 Temmuz 2023 23:05
Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe ile bir görüşme yaptı. Ganalı oyuncu sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.

Oyuncu ayrıca Beşiktaş ile de görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar verecek.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Kariyerini Fransa'da sürdüren ve son olarak Strasbourg forması giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku, Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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