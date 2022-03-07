Alex Teixeira'ya 2 talip var!

Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'ya ülkesi Brezilya'dan iki talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alex Teixeira'ya 2 talip var!
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07 Mart 2022 08:41
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu   ile Palmeiras ve Corinthians'ın ilgilendiği, Beşiktaş'ın ise 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ileri sürüldü. Ancak Kartal gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak fazla verim alamadığı Alex Teixeira'nın taliplileri çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlerde Palmeiras'ın tecrübeli oyuncu için siyah beyazlıların kapısını çaldığı ileri sürüldü. Beşiktaş'ın, oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Alex'le ilgilenen diğer kulübün ise Corinthians olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların son dönemde performansında kıpırdanma olan tecrübeli futbolcuyu şu an için göndermeye sıcak bakmadığı, teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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