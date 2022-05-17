Alex Teixeira gün sayıyor

Beşiktaş'ta Ljajic, Lens, Nsakala ve Douglas'ın yanı sıra Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan Töre, Pjanic ve Mehmet Topal kesin olarak takımdan ayrılacak.



Atiba, Larin, Vida ve Güven'in durumları henüz kesinleşmedi. Larin ve Vida'nın takımdan ayrılması, Atiba ve Güven'in kalmaları bekleniyor.



SON 4 MAÇTA SADECE 19 DAKİKA



Teknik Direktör Valerien Ismael yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin raporunu Konyaspor maçından sonra Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunacak. Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği isimlerden birinin de Alex Teixeira olduğu belirlendi.



Fransız hocanın son 4 maçta sadece 19 dakika forma verdiği Brezilyalı yıldızı özellikle oyun temposu açısından yeterli bulmadığı ifade edildi.



1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR



Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira'nın da ayrılık için geri sayımda olduğu öğrenildi. Brezilya'dan teklifler alan 32 yaşındaki futbolcunun büyük olasılıkla bedelsiz olarak takımdan ayrılarak ülkesine döneceği aktarıldı.



