Alex: 'Fenerbahçe maçından zevk alacağım'

Brezilyalı çalıştırıcı, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk için ise "Okan Buruk önemli başarılara imza atmış bir teknik direktör, harika başarılar gösterdi. Herkes onun takımını yakından tanıyor ve çok eksiği olmayan bir takımı var." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, "Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var." dedi.Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, pozitif bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.Takımın transferlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Alex, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.." ifadelerini kullandı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önemli başarılara imza atan bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Alex, "" değerlendirmesini yaptı.Milli futbolcu Arda Güler'in kendisiyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını dile getiren Alex de Souza, şöyle devam etti:"Haksız bir karşılaştırma olur. Futbolu bitirdim, kariyerimi sonlandırdım. O ise kariyerinin başında ve çok iyi bir takımda. Arda Güler'in önünde çok büyük bir gelecek var. Umarım başarılarının üzerine katarak ilerler. Onunla konuşuyorum. En iyisine sahip olmasını diliyorum ve tavsiyelerde bulunuyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir."Bir gazetecinin, Türk futbol dünyasındaki en meşhur sorulardan birisinin "Hagi mi? Alex mi?" olduğunu hatırlatması üzerine, Alex, şunları kaydetti:Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını anımsatan Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim." dedi.Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerinde isminin yerine "DMAF" yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum." dedi.Türkiye'ye 12 yıl sonra döndüğünü anımsatan Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda her şey daha pahalı hale geliyor." yorumunu yaptı.