Alex de Souza için ayrılık kararı!

Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza için ayrılık kararı!
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13 Ocak 2025 17:54
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 5-0'lık skorla kaybeden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrılıyor.

Antalyaspor yönetiminin yaptığı toplantı sonrası teknik direktör Alex ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Brezilyalı teknik adam için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

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