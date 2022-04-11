Alex de souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ALex de Souza'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım geldi.
Sari lacivertlilerin eski oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.
İşte Alex de Souza'nın paylaşımı:
Sari lacivertlilerin eski oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.
İşte Alex de Souza'nın paylaşımı:
Tebrikler @Fenerbahce 'm
⚽️👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/LJJErao5si
— Alex de Souza (@Alex10) April 10, 2022