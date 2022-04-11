Alex de souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alex de souza'dan Fenerbahçe paylaşımı!
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11 Nisan 2022 01:49
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ALex de Souza'dan derbi galibiyeti sonrası paylaşım geldi.

Sari lacivertlilerin eski oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

İşte Alex de Souza'nın paylaşımı:

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