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Alanyaspor'a Emre Akbaba'nın golü yetmedi!

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, FK Sabah ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Alanyaspor'a Emre Akbaba'nın golü yetmedi!
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28 Temmuz 2018 20:04
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından FK Sabah ile 1-1 berabere kaldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Alanyaspor'un golünü 14. dakikada Emre Akbaba attı. Karşılaşmanın 84. dakikasında ise FK Sabah, Elgün Nebiyev'in golüyle skoru eşitledi. 

Alanyaspor, yarın yapacağı sabah antrenmanı ile Düzce kampını tamamlayacak.

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