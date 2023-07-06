Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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06 Temmuz 2023 22:58
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Cuma günü çift idmanla sürdürecek.

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