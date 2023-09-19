Alanyaspor taraftarı ayın oyuncusunu seçti

Corendon Alanyaspor taraftarı, Carlos Eduardo'yu ayın oyuncusu seçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Alanyaspor taraftarı ayın oyuncusunu seçti
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19 Eylül 2023 16:38
Corendon Alanyaspor taraftarı, takımın Brezilyalı futbolcusu Carlos Eduardo'yu ayın oyuncusu ödülüne layık gördü.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, Alanyaspor'da ağustos ayının en iyi futbolcusu Carlos Eduardo seçildi.

Corendon Alanyaspor Fan Token sahibi taraftarların Socios.com uygulaması üzerinden katıldığı oylamada, sezonun ilk 4 haftasının en iyi performans sergileyen ismi Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo olarak belirlendi.

Alanyaspor Kulübü, resmi fan token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor.

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