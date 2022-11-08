Alanyaspor kupada rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Alanyaspor, sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı.



Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golü 5. dakikada Cavaleiro, 77 ve 88. dakikalarda Oğuz Aydın kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Alanyaspor kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



Alanyaspor'da Famara Diedhiou, 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.





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