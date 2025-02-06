Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Alanyaspor, sahasında 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadeleyi Alanyaspor, 4-1''lik skorla kazandı.



Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Arda Usluoğlu, 24. dakikada kendi kalesine Anıl Yiğit Çınar, 26. dakikada Bera Çeken ve 67. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü 40. dakikada penaltıdan Barış Kalaycı'dan geldi.



Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 3 puana yükseldi. Fatih Karagümrük de 3 puanda kaldı.



Kupanın bir sonraki maç haftasında Alanyaspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Akdeniz ekibi ligde ise hafta sonunda sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise kupada bir sonraki maçında İskenderunspor'u ağırlayacak. İstanbul ekibi ligde hafta sonunda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0



24. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu uzaklaştırmaya çalışan Berkay Dabanlı'nın vuruşunda top takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarpıp ağlara gitti: 2-0



26. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta rakibini çalımlayan Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin döndü. Topu arka direkte önünde bulan Bera Çeken'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:3-0



40. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu: 3-1



57. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Arda İbrahim Akgün'ün pasıyla topla buluşan Tarık Tuğyan'ın şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.



67. dakikada Alanyaspor farkı tekrar üçe çıkarttı. Ceza sahası içerinde Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:4-1



Stat: GAİN Park



Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel



Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Dk. 62 Richard), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Bera Çeken (Dk.62 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 62 Efecan Karaca), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto( Dk 83 Hüseyin Şen), Arda Usluoğlu



Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Dk. 82 Furkan Akyüz), Muhammed Mert (Dk.77 Tuğbey Akgün), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 46 Ulaş Oktay Yıldız), Arda İbrahim Akgün (Dk. 78 Yiğit Can Korkmaz), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Dk. 46 Emirhan Parmaksız), Ahmet Sivri



Sarı kartlar: Dk. 6 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 65 Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 74 Lima (Corendon Alanyaspor)



Goller: Dk. 7 Arda Usluoğlu, Dk. 24 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine), Dk. 26 Bera Çeken, Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk.40 Barış Kalaycı (Solwie Energy Fatih Karagümrük)



