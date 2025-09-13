Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.Alanyaspor, Uchenna Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Konyaspor, Enis Bardhi'nin 51. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Alanyaspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor da 7 puanda kaldı.Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak.14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.MEDAŞ Konya BüyükşehirHalil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can AlpDeniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk. 77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk. 81 Stefanescu), Ndao (Dk. 73 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Muleka), Bardhi, Umut Nayirrtuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 73 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 66 Hagi), Ogundu (Dk 86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 66 Güven Yalçın)Dk. 44 Bjorlo, Dk. 70 Adil Demirbağ, Dk. 87 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Guilherme, Dk. 90+3 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta, Dk. 58 Lima, Dk. 90+5 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)Dk. 28 Ogundu, Dk. 79 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)