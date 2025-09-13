Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.
Alanyaspor, Uchenna Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Konyaspor, Enis Bardhi'nin 51. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor da 7 puanda kaldı.
Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.
28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.
79. dakikada konuk ekip öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk. 77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk. 81 Stefanescu), Ndao (Dk. 73 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Muleka), Bardhi, Umut Nayir
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 73 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 66 Hagi), Ogundu (Dk 86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 66 Güven Yalçın)
Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo, Dk. 70 Adil Demirbağ, Dk. 87 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Guilherme, Dk. 90+3 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta, Dk. 58 Lima, Dk. 90+5 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)
Goller: Dk. 28 Ogundu, Dk. 79 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)
