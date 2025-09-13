13 Eylül
Eyüpspor-Galatasaray
0-2
13 Eylül
Karagümrük-Kasımpaşa
0-1
13 Eylül
Samsunspor-Antalyaspor
1-2
13 Eylül
Beşiktaş-Başakşehir
2-1
13 Eylül
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
13 Eylül
Boluspor-Manisa FK
2-0
13 Eylül
İstanbulspor-Ümraniye
4-0
13 Eylül
Arca Çorum FK-Vanspor FK
0-0
13 Eylül
Sivasspor-Sarıyer
1-0
13 Eylül
Freiburg-VfB Stuttgart
3-1
13 Eylül
Mainz 05-RB Leipzig
0-1
13 Eylül
Wolfsburg-FC Köln
3-3
13 Eylül
Union Berlin-Hoffenheim
2-4
13 Eylül
FC Heidenheim-B. Dortmund
0-2
13 Eylül
Bayern Munih-Hamburger SV
5-0
13 Eylül
Arsenal-N. Forest
3-0
13 Eylül
Bournemouth-Brighton
2-1
13 Eylül
C.Palace-Sunderland
0-0
13 Eylül
Everton-Aston Villa
0-0
13 Eylül
Fulham-Leeds United
1-0
13 Eylül
Newcastle-Wolves
1-0
13 Eylül
West Ham United-Tottenham
0-3
13 Eylül
Brentford-Chelsea
2-2
13 Eylül
Getafe-Real Oviedo
2-0
13 Eylül
Real Sociedad-Real Madrid
1-2
13 Eylül
Athletic Bilbao-Alaves
0-1
13 Eylül
Atletico Madrid-Villarreal
2-0
13 Eylül
Cagliari-Parma
2-0
13 Eylül
Juventus-Inter
4-3
13 Eylül
Fiorentina-SSC Napoli
1-3
13 Eylül
Nice-Nantes
1-0
13 Eylül
Auxerre-AS Monaco
1-2
13 Eylül
Ajax-PEC Zwolle
3-1
13 Eylül
Go Ahead Eagles-FC Volendam
3-0
13 Eylül
NEC Nijmegen-PSV Eindhoven
3-5
13 Eylül
Feyenoord-SC Heerenveen
1-090'
13 Eylül
FC Twente-NAC Breda
2-2
13 Eylül
Darmstadt-E.Braunschweig
2-1
13 Eylül
Karlsruher SC-Nürnberg
2-1
13 Eylül
Schalke 04-Holstein Kiel
0-1
13 Eylül
Hannover 96-Hertha Berlin
0-3
13 Eylül
Zulte Waregem-OH Leuven
2-0
13 Eylül
FCV Dender EH-Union St.Gilloise
0-1
13 Eylül
RAAL La Louviere-Club Brugge
1-0
13 Eylül
Altach-LASK
1-0
13 Eylül
BW Linz-Grazer AK
3-0
13 Eylül
Wolfsberger AC-RB Salzburg
3-1
13 Eylül
Thun-Basel
1-3
13 Eylül
FC Zürich-Servette
2-1
13 Eylül
St. Gallen-Lugano
1-0
13 Eylül
Moreirense-Rio Ave
3-1
13 Eylül
Estoril-AVS Futebol SAD
3-1
13 Eylül
FC Porto-Nacional
1-0
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
1-267'
13 Eylül
Nizhny Novgorod-FC Orenburg
3-1
13 Eylül
FK Akhmat-Lokomotiv Moscow
1-1
13 Eylül
Dinamo Moscow-S. Moskova
2-2
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
2-1
13 Eylül
Charlton Athletic-Millwall
1-1
13 Eylül
Oxford United-Leicester City
2-2
13 Eylül
Preston North End-Middlesbrough
2-2
13 Eylül
Coventry City-Norwich City
1-1
13 Eylül
Sheffield Wednesday-Bristol City
0-3
13 Eylül
Stoke City-Birmingham City
1-0
13 Eylül
Swansea City-Hull City
2-2
13 Eylül
Watford-Blackburn Rovers
0-1
13 Eylül
West Bromwich-Derby County
0-1
13 Eylül
Wrexham-QPR
1-3
13 Eylül
Bradford City-Huddersfield
3-1
13 Eylül
Northampton Town-Blackpool
1-0
13 Eylül
AFC Wimbledon-Rotherham United
2-1
13 Eylül
Barnsley-Reading
3-2
13 Eylül
Burton Albion-Lincoln City
0-1
13 Eylül
Exeter City-Port Vale
0-2
13 Eylül
Leyton Orient-Bolton Wanderers
1-1
13 Eylül
Luton Town-Plymouth Argyle
2-3
13 Eylül
Mansfield Town-Stevenage
1-1
13 Eylül
Peterborough-Wycombe Wanderers
2-1
13 Eylül
Stockport County-Cardiff City
1-1
13 Eylül
Wigan Athletic-Doncaster Rovers
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
13 Eylül
Annecy FC-Reims
1-1
13 Eylül
Grenoble-Dunkerque
1-0
13 Eylül
Clermont Foot-Saint-Etienne
1-2
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
13 Eylül
Juve Stabia-Reggiana
0-0
13 Eylül
Modena-Bari
3-0
13 Eylül
Calcio Padova-Frosinone
0-1
13 Eylül
Pescara-Venezia
2-2
13 Eylül
Catanzaro-Carrarese
1-1
13 Eylül
Sampdoria-Cesena
1-2
13 Eylül
Cadiz-Eibar
1-0
13 Eylül
CD Mirandes-Deportivo La Coruna
1-5
13 Eylül
SD Huesca-Malaga
1-0
13 Eylül
Real Valladolid-Almeria
3-190'
13 Eylül
VVV-Venlo-Helmond
2-1
13 Eylül
Admira Wacker-SW Bregenz
2-2
13 Eylül
Austria Wien II-First Vienna FC
1-1
13 Eylül
Bellinzona-FC Rapperswil-Jona
1-1
13 Eylül
Aarau-FC Vaduz
1-0
13 Eylül
Felgueiras 1932-Benfica B
2-1
13 Eylül
Lusitania Lourosa-Penafiel
0-0
13 Eylül
Leixoes-Farense
0-2
13 Eylül
Erbaaspor-Karaman FK
2-0
13 Eylül
Kahramanmaras Istiklalspor-Yeni Mersin İdmanyurdu
5-0
13 Eylül
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol
1-0
13 Eylül
Adana 01 FK-Altınordu
0-0
13 Eylül
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor
0-2
13 Eylül
Aksarayspor-Adanaspor
5-1
13 Eylül
Ankara Demirspor-Somaspor
1-0
13 Eylül
Beykoz Anadoluspor-Ankaraspor
0-2
13 Eylül
İnegölspor-Şanlıurfaspor
1-2
13 Eylül
Kepezspor-Kastamonuspor
1-4
13 Eylül
Belediye Derincespor-1461 Trabzon
2-2
13 Eylül
Kırklarelispor-Mus Spor
1-4
13 Eylül
24 Erzincanspor-Batman Petrolspor
0-4
13 Eylül
Bucaspor 1928-Muğlaspor
0-5
13 Eylül
Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
1-1
13 Eylül
Bursaspor-Arnavutköy Belediyespor
3-1
13 Eylül
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor
6-1
13 Eylül
Menemen Bld.-Isparta 32 SK
3-1
13 Eylül
Broendby IF-Kopenhag
2-1
13 Eylül
Molde-Fredrikstad
1-2
13 Eylül
Brann-Vaalerenga
3-2
13 Eylül
Egersund-Stabaek
1-1
13 Eylül
Odds Ballklubb-Hoedd
1-2
13 Eylül
Ranheim-Aasane
5-2
13 Eylül
Raufoss-Aalesund
0-1
13 Eylül
Sogndal-Lillestroem
1-5
13 Eylül
Start-Kongsvinger
2-3
13 Eylül
Korona Kielce-Pogon Szczecin
1-0
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
13 Eylül
Piast Gliwice-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Eylül
Aberdeen-Livingston
0-0
13 Eylül
Dundee FC-Motherwell
1-1
13 Eylül
Falkirk-St. Mirren
1-2
13 Eylül
Rangers-Hearts
0-2
13 Eylül
Hibernian-Dundee United
3-3
13 Eylül
Arbroath-Dunfermline Athletic
0-5
13 Eylül
Ayr United-Ross County
1-1
13 Eylül
Queen's Park-Greenock Morton
0-0
13 Eylül
Raith Rovers-St. Johnstone
0-2
13 Eylül
Olympiakos-Panserraikos FC
5-0
13 Eylül
Atromitos-Aris
1-2
13 Eylül
Panetolikos-NFC Volos
1-2

Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında kazandı!

Süper Lig'de Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Eylül 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 22:43
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Alanyaspor, Uchenna Ogundu'nun 28. dakikada attığı golle deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konyaspor, Enis Bardhi'nin 51. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor, 79. dakikada Maestro'nun golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Alanyaspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor da 7 puanda kaldı.

Alanyaspor, çarşamba günü erteleme maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Akdeniz temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında ise Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

79. dakikada konuk ekip öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk. 77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk. 81 Stefanescu), Ndao (Dk. 73 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Muleka), Bardhi, Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 73 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 66 Hagi), Ogundu (Dk 86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 66 Güven Yalçın)

Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo, Dk. 70 Adil Demirbağ, Dk. 87 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Guilherme, Dk. 90+3 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta, Dk. 58 Lima, Dk. 90+5 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Goller: Dk. 28 Ogundu, Dk. 79 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
4 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
14 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
15 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.