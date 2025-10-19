MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında çaprazda topla buluşan Juan, topu Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



68. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Ceza sahasına topla giren Ogundu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



83. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Makouta'nın ceza sahasına çevirdiği top, savunmada Taha Altıkardeş'in müdahalesine rağmen Ümit Akdağ'ın önünde kaldı. Ümit Akdağ'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



Stat: Alanya Oba



Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 90 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 57 Hwang), Hagi, Ogundu (Dk. 89 Meschack)



Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Rhaldney, Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Olaitan), Janderson (Dk. 81 Bouajila) Juan (Dk. 81 Taha Altıkardeş)



Gol: Dk. 83 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Furkan Bayır, Dk. 30 Bokele, Dk. 81 Janderson, Dk. 82 Miroshi, Dk. 90+2 Bouajila (Göztepe), Dk. 29 Hagi, Dk. 53 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+4 Aliti (Corendon Alanyaspor)





Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 83. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından Göztepe Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı.Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 13'e yükseltti. İzmir ekibi Göztepe ise 16 puanda kaldı.Süper Lig'in gelecek haftasında Alanyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Galatasaray'a konuk olacak.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.8. dakikada Göztepe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte sol ayağıyla gelişine vuran Rhaldney'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun sert şutunda, kaleci Lis topu güçlükle kornere çeldi.30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran topu dışarı çeldi.