Alanyaspor'dan İzzet Çelik'e yoğun ilgi

Süper Lig'de sezonu küme düşerek kapatan Adana Demirspor'un genç orta saha oyuncusu İzzet Çelik'e Corendon Alanyaspor talip oldu.



Ajansspor'un haberine göre, daha öncesinde Kayserispor'un görüştüğü ancak sonrasında görüşmeleri askıya aldığı İzzet Çelik'e Alanyaspor talip oldu.



İzzet Çelik bu sezon Adana Demirspor'da 27 maçta forma giydi,1 asist yaptı gol katkısı ise veremedi.