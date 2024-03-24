Alanyaspor, Curaçao ile yenişemedi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Curaçao Milli Futbol Takımı ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.



Oba Stadı'nda oynanan maçta, iki kere geriye düşen Alanyaspor, beraberlik gollerini 39. dakikada Anderson ve 76. dakikada Sisto'nun ayağından buldu.



Curaçao'nun gollerini ise 30. dakikada Margaritha ve 40. dakikada Gorre kaydetti.



Alanyaspor'da 4 oyuncu milli takım aday kadrosunda yer aldığı için özel maçta forma giyemedi.





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