Alanya oryantiring yarışları başladı

Alanya'da 4 gün sürecek 3 farklı oryantiring yarışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alanya oryantiring yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 23:44
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları"nın ilk günü, Cebelireis Dağı bölgesinde gerçekleştirildi.

Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayan 4 günlük organizasyonda 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu mücadele edecek.

Alanya Kalesi'nde sürat yarışıyla devam edecek etkinlik, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery